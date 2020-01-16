Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi - Son Dakika

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki öğrenci, yarın okulunda alması gereken takdir belgesini göremedi.

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki öğrenci, yarın okulunda alması gereken takdir belgesini göremedi.

Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta dün evde baygın bulunan üç kardeşten yaşamını yitiren 13 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsi sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü kesinleşti.

Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altındaki ikiz kardeşi Sude ile 8 yaşındaki Sena'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Aile ve yakınları, evin yanında kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.


Seda Kesikbaş'ın öğrenim gördüğü Hayırseverler Ortaokulu'nda da olayı duyan öğrenci ve öğretmenler, büyük üzüntü yaşadı.

Başarılı bir öğrenci olan Seda Kesikbaş'ın notlarıyla takdir belgesi almayı hak ettiği ve belgesinin hazırlandığı da öğrenildi.

Seda'nın cenazesi bugün mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale ve AKOM Şube Müdürü İsa Bay da yapılan ön incelemede evde yoğun karbonmonoksit tespit edildiğini, ev içinde dolaştırılan boruların büyük risk taşıdığını ifade etti.

Pamukkale Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü
Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

Son Dakika Haberleri
20:48 İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Son Dakika
20:48 Merkel: "Hafter'in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haber" - Son Dakika
20:47 İbb, adalar'daki fayton ve atları kamulaştıracak - Son Dakika
20:44 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
20:44 İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:48:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]