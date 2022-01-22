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Denizli'de soğuk hava uyarısı - Son Dakika

Denizli'de soğuk hava uyarısı

22.01.2022 09:54
Denizli'de soğuk hava uyarısı

Denizli Valiliği hafta sonu etkili olması beklenen soğuk havaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

Denizli Valiliği hafta sonu etkili olması beklenen soğuk havaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın pazartesi günü kadar kar yağışıyla devam etmesi ve perşembe gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yapılan uyarıda vatandaşların kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünden olumsuz etkilememesi için resmi kurum ve kuruluşlardan yapılacak uyarıları takip etmeleri ve kar yağışı olan günlerde gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkmamaları gerektiği ifade edildi.

Aynı zamanda sokakta kalan evsiz kişileri gören vatandaşların emniyet güçlerine bildirilmesini ve vatandaşların sokak hayvanları için kapı önlerine mama ve su bırakmaları da istendi.

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Pazartesi, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de soğuk hava uyarısı - Son Dakika


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