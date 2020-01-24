Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi

6 saat önce

Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkileyip yükselmesine neden olurken, bunun yanında pazarcı esnafı vatandaşların üşüdükleri için pazar alışverişine gelmediklerinden dert yadı.

Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi, System.String[]

Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkileyip yükselmesine neden olurken, bunun yanında pazarcı esnafı vatandaşların üşüdükleri için pazar alışverişine gelmediklerinden dert yadı.


Kentte uzun süredir devam eden olumsuz hava koşulları semt pazarlarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Pazarda en çok satılan ürünlerin başında gelen patates 2-2.5 TL, soğan 1.5-2.5 TL, domates 2.5-4 TL, portakal ve mandalina 2-3 TL, limon 4 TL arasında satılıyor. Pazarcı esnafın fiyatların önceki dönemlere göre yüksek olmasının nedeninin ise havaların soğuk gitmesinden kaynaklandığını ifade ettiler. Pazarcı esnafı soğuk havaların aynı zamanda iş potansiyelini de düşürdüğünü kaydederek vatandaşların üşüdükleri için çoğu zaman pazar alışverişlerine çıkmadıklarını meyve ve sebze ihtiyaçlarını marketlerden karşıladıklarını söyledi. Pazarcı esnafı fiyatların yüksek olmasının kendilerinden kaynaklanmadığını ürünlerin geliş rakamlarının yüksek olmasından kaynaklandığını da sözlerine eklediler.


Vatandaşların bazıları fiyatların mevsimine göre çok yüksek olmadığını savunurken bazıları ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor
Fenerbahçe bir kez daha Tahkim'e gidiyor! Yeni itiraz... Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]