Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve araçla kaçmaya çalışan 3 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında "dur" uyarısına uymayan 20 BY 117 plakalı otomobili Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde kovalamaca sonucu durdurdu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücü M.Y, yanındaki F.U. ve E.G'nin durumlarından şüphelenerek araçta arama yaptı. Aramada bir pompalı tüfek bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç kişiye 24 bin 550 lira ceza uygulandı.