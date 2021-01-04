Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 470 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 470 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza kesildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 163 kişiye 146 bin 800 lira, yılbaşı tatilinde kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye 202 bin 950 lira ceza uygulandı.

Karantina ihlali yaptıkları tespit edilen 15 kişiye 47 bin 250 lira idari para cezası verildi.

Kentte 252 iş yerini denetleyen ekipler, 758 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.