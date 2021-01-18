Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 297 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 297 kişiye para cezası kesildi
18.01.2021 19:47
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 297 kişiye 251 bin 100 lira ceza verildi.
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 297 kişiye 251 bin 100 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza kesildi.
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 134 kişiye 120 bin 600 lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 114 kişiye 102 bin 600 lira ceza uygulandı.
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