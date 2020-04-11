Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk - Son Dakika

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Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk
6 saat önce
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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