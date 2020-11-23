Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı
23.11.2020 17:31
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ
Son Dakika 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın