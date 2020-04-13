Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 542 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 542 kişi hakkında işlem yapıldı
6 saat önce
Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 542 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.
Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 542 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.
Sokağa çıkma yasağına Denizli'de vatandaşların tamamına yakını uyarken, jandarma ve polis ekiplerinin uygulamalarında yasağa uymayan 542 kişi tespit edildi.
Kentte sokağa çıkma yasağı ihlali en fazla Pamukkale ilçesinde 215 kişi, Merkezefendi ilçesinde 105 kişi ile görüldü.
Babadağ ve Güney ilçelerinde ise 1'er kişinin yasağı ihlal ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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