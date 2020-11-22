Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten aracıyla kaçtığı belirtilen sürücüye 9 bin 120 lira para cezası uygulandı.

Demokrasi Meydanı'nda seyreden 45 C 6813 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik polisinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Motosikletli trafik polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G'ye (20) sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak ve dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.

Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çektirildi.