DENİZLİ'DE SOKAK ARASINDA SNOWBOARD VE KAYAK KEYFİ - Son Dakika

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DENİZLİ'de son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi karla kaplandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı. Sokak aralarında ilginç görüntüler oluştu.

Kar yağışı başta yüksek kesimler olmak üzere Denizli şehir merkezinde de etkili oldu. Kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başta ana yollar ve caddeler olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, sokak araları ile caddelerde snowboard ve kayak yaparak kar yağışının tadını çıkardı. Doktor Gizem Özdemir ve avukat eşi Ercan Özdemir çifti de karla kaplı sokaklarda snowboard yaptı. Çift, kardan engeller yaparak snowboardla üzerinden atladı. Bazı gençler de kayak takımlarıyla sokak ve caddelerde kayarak şehir merkezinde kaymanın keyfini yaşadı.