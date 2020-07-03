Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı - Son Dakika

Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, darbuka, org ve klarnetleriyle eylem yapıp, karara tepki gösterdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında dün olağanüstü toplandı. Toplantıda, düğünler, mevlitler ve kermeslerle ilgili kararlar alındı. Alınan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu yazısına istinaden; 26.06.2020 tarihli ve 38 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları 'A' maddesinde düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır ve bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verilirken, il merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünleri yapılması yasaklandı.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
MÜZİSYENLER ESTRÜMANLARIYLA EYLEM YAPTI

İl ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, org, darbuka ve klarnetleri ile eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Denizli Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Uzunlar, sokak düğünlerinin yasalanmasıyla hem kendilerinin ve hem de düğün yapacak kişilerin mağdur olduklarını belirtip, "1 Temmuz'dan itibaren düğünlerin serbest olduğu açıklandı. Düğün yapacak kişiler polis merkezlerinden izinleri aldı. Düğüncüler, müzisyenini kiraladı, masa sandalye kiraladı, yemeği hazırladı, davetiyesini dağıttı. Herkes hazırlığını yaptı, ancak düğünlerin iptal edildiği, yapılamayacağı açıklandı. Hem biz hem de düğün yapacaklar mağdur oldu. Başka illerde böyle bir yasak yokken Denizli'de olmasını anlayamadık. Düğün salonlarında, kapalı yerlerde köylerde düğünler yapılırken, virüs şehir içindeki sokak düğünlerinde mi bulaşacak. Sadece Denizli'de bu yasak var, biz de bunu gündeme getirmek istedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkilileri sesleniyoruz, bir an önce tekrar izin verilmesini istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak düğünler yapılabilir" dedi.

Açıklamanın ardından müzisyenler, enstrümanlarını bırakıp, sorunlarına dikkat çekmeye çalıştılar. İstiklal Marşını da okuyan müzisyenler daha sonra dağıldı.


Koronavirüs, Fuat Atik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
21:47
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
20:28
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]