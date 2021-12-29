Sokak hayvanları "5 yıldızlı" tesiste barınıyor - Son Dakika

Denizli'de kurulan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, sokak hayvanlarına örnek koşullarda tedavi, rehabilitasyon ve barınma imkanı sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki 135 dönüm alana kurulan merkez, sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

Kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek havuzu, köpek padokları, eğitim salonu, karantina binası, kedi evleri, ameliyathaneler ve polikliniklerin bulunduğu yerleşke, ülke genelinde kurulan benzeri merkezlere model olma özelliği taşıyor.

Özellikle hafta sonları hayvanseverler ve çocukların ziyaret ettiği merkezde 10 bine yakın hayvan sahiplendirildi.

Merkez sorumlusu olan Veteriner Hekim Elvan Alkaya, AA muhabirine, sahipsiz hayvanların yanı sıra Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte yabani hayvanların tedavisini ve rehabilitasyonunu da üstlendiklerini ifade etti.

Alkaya, şunları kaydetti:

"Asli görevimiz sokaktaki başıboş hayvanları küpeleyip, kısırlaştırıp aşılarını yapmak. Bunun dışında da hasta, yaralı, tedaviye muhtaç kedi ve köpeklerin tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat hizmet veren Türkiye'nin örnek ve Ege'nin en büyük tesislerinden birisiyiz. 2018'den bugüne 50 binden fazla hayvanı tedavi ve rehabilite ettik."

Telefon ihbarlarıyla ulaşılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Alo 153 hattına yapılan ihbarlara anında yanıt verdiklerini ifade eden Alkaya, merkez çalışanlarının sevgi ve fedakarlıkla görev yaptığına dikkat çekti.

Alkaya, şöyle devam etti:

"Gecenin 3'ünde bir kediye araba çarpsa o kediyi olay yerinden alıp ilk müdahalesini yapıyoruz. Burada 5 veteriner hekim, 5 tekniker ve 20 yardımcı görevliyle çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ve hayvanseverlerle ilişkilerimiz çok iyi, onlarla aile gibiyiz. Tüm aileleri, çocuklarıyla sahipsiz hayvanlarımızı sevmeye davet ediyorum. Böylelikle eski ve kötü barınak imajını burada yıkmalarını istiyorum."

Alkaya, benzeri tesislerin ülke genelinde yaygınlaşmasını umut ettiklerini, modern tesisler sayesinde hayvan sahiplenme oranlarının da artacağına inandığını sözlerine ekledi.