Son Dakika Haberleri: Denizli'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası
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Denizli'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

39 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren hayvanseverler, bunu yapanların ortaya çıkartılmasını istedi.

Denizli'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren hayvanseverler, bunu yapanların ortaya çıkartılmasını istedi.

İlçe merkezinde kedileri besleyen hayvanseverler, bu sabah 28'ini ölü buldu.

Hayvanseverlerden Ahmet Demirel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Esnaf Sinan Öneroğlu da kendilerinin de beslediği iki kedinin öldüğünü kaydederek, "Diğer sokak hayvanlarıyla birlikte onların da zehirlendiği haberini aldık. Gerçekten üzgünüm. Bunu kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum ama sokak hayvanları da sonuçta canlı. Onların ölmesini, öldürülmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu olayın kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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