Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza - Son Dakika

Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza
30.11.2020 17:59
DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira, son 1 haftalık denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 41 kişiye de 436 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.
DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira, son 1 haftalık denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 41 kişiye de 436 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 28-29 Kasım'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira ceza uygulandığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, polis ekiplerinin 23-29 Kasım'da yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 41 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 36 bin 900 lira ceza kesildiği açıklandı.
Son Dakika Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu