Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira, son 1 haftalık denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 41 kişiye de 436 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 28-29 Kasım'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira ceza uygulandığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, polis ekiplerinin 23-29 Kasım'da yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 41 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 36 bin 900 lira ceza kesildiği açıklandı.