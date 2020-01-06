Denizli'de sokak köpeği katledildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sokak köpeği katledildi - Son Dakika

Denizli'de sokak köpeği katledildi

6 saat önce

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Denizli'de sokak köpeği katledildi, System.String[]

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.


Olay, Denizli- Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar gönüllü görevlisi Hasan Müştak Tavas (73), Çivril- Çal ilçe yol ayrımında telef edilmiş bir sokak köpeği buldu. Hayvanın kulaklarına ve gözlerine zarar verildiği görülürken, Tavas durumu hemen belediyeye bildirdi. Hasan Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, "Bu olayı da yargıya taşıyacağım, nereye kadar gidiyorsa götüreceğim" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Tavas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı

Son Dakika Haberleri
05:10 Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım eder mi? - Son Dakika Haber
04:58 Deniz polisinin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika Haber
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
01:35 Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 05:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de sokak köpeği katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]