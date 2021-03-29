Denizli'de son 1 haftada 100 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de son 1 haftada 100 trafik kazası meydana geldi
29.03.2021 16:06
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 64'ü maddi hasarlı, 36'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 100 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 64'ü maddi hasarlı, 36'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 100 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 22 ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 734 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 578 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 100 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 36'sının yaralanmalı, 64'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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