Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 67'si maddi hasarlı, 54'ü yaralanmalı, olmak üzere toplam 121 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 24 ile 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 383 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 613 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 121 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 54'ünün yaralanmalı, 67'sinin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ