Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi

28.03.2022 16:11
Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71'i maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 121 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71'i maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 121 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 21 ile 27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 21 bin 703 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 400 tanesi hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 121 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 50'si yaralanmalı, 71'i maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 17 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı açıklandı. - DENİZLİ

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27 Mart, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de son 1 haftada 121 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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