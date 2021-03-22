Denizli'de son 1 haftada 125 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de son 1 haftada 125 trafik kazası meydana geldi
22.03.2021 14:39
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 64'ü maddi hasarlı, 61'i yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 64'ü maddi hasarlı, 61'i yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 15 ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 253 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 248 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 125 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 61'inin yaralanmalı, 64'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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