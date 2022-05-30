Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi

30.05.2022 13:55
Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'i maddi hasarlı, 66'sı olmak üzere toplam 138 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'i maddi hasarlı, 66'sı olmak üzere toplam 138 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 20 bin 6 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 526'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 138 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66'sı yaralanmalı, 72'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 87 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar Satrançta şampiyonlar belli oldu Satrançta şampiyonlar belli oldu
Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement