Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli'de son 1 haftada 58'i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı - Son Dakika
Denizli'de son 1 haftada 58'i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı
6 saat önce
Denizli'de son bir haftada 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Denizli'de son bir haftada 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin son bir haftalık trafik raporu hakkında bilgiler verildi. Açıklamada kent genelinde 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı kaydedildi. Ayrıca son bir haftada polis tarafından kentte 31 bin 377 araç üzerinde kontrol yapıldığı ve 3 bin 759'u ile ilgili işlem yapıldığı aktarıldı.
Öte yandan, kent genelinde 371 okul servis aracının denetlendiği ve kurallara uymayan 26 araç sürücüne cezai işlem uygulandığı ifade edildi. - DENİZLİ
Öğretmen kızına destek olmak için geldiği Ağrı'da iş yeri açtı Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı