Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi

08.07.2022 12:49
Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 35'i maddi hasarlı ve 49'u yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 35'i maddi hasarlı ve 49'u yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 4 ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 11 bin 553 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 bin 617'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 84 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 49'u yaralanmalı, 35'i maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ

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BURDUR'DA KAZA 5 YARALI BURDUR'DA KAZA 5 YARALI
Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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