Son Dakika Haberleri: Denizli'de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı

Denizli'de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı

1 saat önce

Denizli'de polis tarafından son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 155 gram esrar ile değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Denizli'de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 155 gram esrar ile değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 16'sı tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri tarafından kentte son 10 içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 155 gram esrar, 607 gram metamfetamin, 223 gram skunk maddesi, 25 gram eroin, 31 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 16'sı sevk edildikleri mahkemelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlardan birinin ise İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi üzerinden gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirildiği belirtildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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