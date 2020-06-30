Denizli'de son 6 ayda 137 yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Son Dakika

Denizli'de son 6 ayda 137 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Denizli'de, son 6 ayda uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan 137 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

Denizli'de, son 6 ayda uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan 137 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan ve geçimini meşru olmayan yollardan sağlayıp kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklululara yönelik çalışma yaptı.

Türkiye'ye kaçak yollarla girip Denizli'de kalan, izinsiz çalışan ve yasal kalış sürelerini ihlal ettiği belirlenen 137 yabancı uyruklu hakkında işlem yapılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla sınır dışı edilmeleri sağlandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de son 6 ayda 137 yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Son Dakika

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