Denizli'de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 58'i maddi hasarlı, 47'si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 344 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 170 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 105 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 47'si yaralanmalı, 58'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi. - DENİZLİ