Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi

06.06.2022 15:29
Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı, 77'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 134 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı, 77'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 134 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 30 Mayıs ile 5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 18 bin 530 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 336'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 134 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından, 1'li ölümlü, 56'sı yaralamalı ve 77'si maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 16 okul servisi denetlenirken, 1 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Araç kiralarken imzaladıkları senetler yüzünden icralık oldular Araç kiralarken imzaladıkları senetler yüzünden icralık oldular 1 günlük kiralık araç için senet imzaladı, hayatı karardı 1 günlük kiralık araç için senet imzaladı, hayatı karardı
Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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