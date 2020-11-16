Denizli'de son bir haftada 104 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 23 bin 545 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 167 şahıs yakalanırken, 559 farklı asayiş olayında ise 312 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 9 ile 15 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 545 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 167 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 137 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 99'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet bıçak, 1 otomobil (Change), 1 adet kamyonet (Change), 3 adet çalıntı motosiklet ve 5 çuval tekstil malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 559 farklı asayiş olayında ise 312 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ