Denizli'de son bir haftada 132 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 90'ı maddi hasarlı ve 41'i yaralanmalı olmak üzere toplam 132 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "24 ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 10 bin 477 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 798 hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 132 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 90'ı maddi hasarlı, 41'i yaralanmalı ve 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ