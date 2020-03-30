Denizli'de son bir haftada 14 yaralanmalı, 29 maddi hasarlı kaza yaşandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bildirildi.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 2 bin 464 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği, ölümlü kazanın ise yaşanmadığı kaydedildi. - DENİZLİ