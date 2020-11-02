Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı

02.11.2020 19:02
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 19 bin 924 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 19 bin 924 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 108 şahıs yakalanırken, 588 farklı asayiş olayında ise 323 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 26 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 924 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 108 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 86 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet fişek, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet plaka, 30 koli iplik, 4 kutu seramik, 1 adet cep telefonu ile şarj cihazı ve 230 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 588 farklı asayiş olayında ise 323 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son bir haftada 54 kişi tutuklandı - Son Dakika


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