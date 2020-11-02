Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı - Son Dakika

Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı

02.11.2020 19:44
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. İşyerinde kumar oynayan şahıslara ceza işlemi uygulanırken bir işyeri mühürlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 26 Ekim 1 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. Denizli'de yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 9 kişiye 11 bin 25 TL idari para ceza uygulanırken, 1 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendiği belirtildi. Ayrıca denetimler kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 6 kişiye 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Kontroller ve denetimler neticesinde 7 ayrı adreste bulunan toplam 168 apart dairesi kontrol edilmiş 3 ayrı apart yetkilisine toplamda 27 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 185 TL para ve para yerine geçen pullara el konulurken, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 500 Euro ve 11 bin 470 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı - Son Dakika


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