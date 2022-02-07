Üye Girişi
Denizli'de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi

07.02.2022 16:58
Denizli'de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı ve 26'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 89 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı ve 26'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 89 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "31 Aralık ile 06 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 15 bin 616 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 912 hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 89 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 63'ünün maddi hasarlı, 26'sının ise yaralanmalı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:04:51. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement