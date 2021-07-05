Denizli'de son bir haftada 93 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 84 bin 589 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 142 kişi yakalanırken, 662 farklı asayiş olayında ise 470 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 28 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 84 bin 589 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 142 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 125 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 11 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bluetooth hoparlör, ve 1 adet çalıntı televizyon ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 662 farklı asayiş olayında ise 470 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ