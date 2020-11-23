Denizli'de son bir haftada asayiş olaylarında 95 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 22 bin 650 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 149 şahıs yakalanırken, 488 farklı asayiş olayında ise 207 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 149 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 124 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 92'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 6 adet mermi, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet otomobil (Change), 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet matkap, hırsızlık olayında tespit edilen toplam bin 70 TL para, 2 adet şarjlı matkap ve 1 adet çevirmeli alet takımı ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 488 farklı asayiş olayında ise 207 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ