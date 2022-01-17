Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 71 bin 570 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 103 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 133 şüpheli yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 10 ile 16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 71 bin 570 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 103 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 133 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet bıçak, 37 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet cep telefonu ve 23 adet çalıntı plaka ele geçirildi. - DENİZLİ