Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 68 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 42 bin 980 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 68 kişi yakalanırken, asayiş olaylarında 134 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 42 bin 980 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 68 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 134 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek, 2 adet bıçak, 5 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı akü ve 1 adet tost makinası ele geçirildi. - DENİZLİ