Denizli'de araç yangınlarında artan sayı dikkat çekiyor - Son Dakika
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Denizli'de araç yangınlarında artan sayı dikkat çekiyor

24.08.2022 14:12
Denizli'de araç yangınlarında artan sayı dikkat çekiyor

Denizli'de son günlerde artan ve dün de iki ayrı araçta maddi hasara neden olan yangınların sayısı dikkat çekiyor.

Denizli'de son günlerde artan ve dün de iki ayrı araçta maddi hasara neden olan yangınların sayısı dikkat çekiyor.

Denizli'de son 1 ay içerisinde meydana gelen araç yangını sayılarında artış yaşandı. Dün de iki ayrı yangının meydana geldiği kentte, sürücüler araçlarının bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları konusunda uyarıldı.

Son olarak Denizli - Serinhisar karayolunda meydana gelen yangında, şehir merkezine doğru seyir halinde olan 20 VD 978 plakalı karpuz yüklü kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek yardım talebinde bulundu. Yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürülen yangında, aracın motor kısmında ağır maddi hasar oluştu.

Aynı gün ikinci araç yangını

Dün yaşanan araç yangınlarının ikincisi ise Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilin, kaputundan yükselen dumanlar kısa sürede yangına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmını tamamen saran yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları tamamlanan araçta, büyük maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de araç yangınlarında artan sayı dikkat çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de araç yangınlarında artan sayı dikkat çekiyor - Son Dakika
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