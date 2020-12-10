Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu
10.12.2020 12:28
Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu Caddelere dökülen yapraklar geride eşsiz manzara bıraktı Denizli'de sonbaharda sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.
Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu
Caddelere dökülen yapraklar geride eşsiz manzara bıraktı
DENİZLİ - Denizli'de sonbaharda sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.
Denizli'de sonbaharda sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara döküldü. Sarı ve turuncuya çalan renkler, boş kalan sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkan az sayıda vatandaş, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ise dökülen yapraklar eşsiz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kartpostallık manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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