Denizli'de sonbahar şap aşılama kampanyası başladı - Son Dakika

Denizli'de, büyükbaş hayvanlarda görülen ve son derece bulaşıcı olan şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyası başladı.

DENİZLİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geviş getiren hayvanlarda görülen ve son derece bulaşıcı olan şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyasını başlattı. 2020 Yılı Aşılama Programı kapsamında ilkbahar döneminde 257 bin 401 baş sığırı şap hastalığına karşı aşılayan ekipler, 16 Kasım 2020'ye kadar il genelinde 2 aylık yaşın üzerindeki 278 bin 332 baş sığırı aşılayacak.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral ve ihbarı mecburi bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 21-30 gün sonra rapel (tekrar) aşılarının yapılması gerekmektedir. - DENİZLİ