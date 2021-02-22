Denizli'de, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
22.02.2021 16:35
Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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