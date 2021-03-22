Denizli'de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli 'de sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı