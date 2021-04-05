Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C, TKP/ML, THKP/C'ye yönelik terör soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika