Denizli'de sosyal medyadan provokasyon iddiası - Son Dakika

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Denizli'de sosyal medyadan provokasyon iddiası
6 saat önce
Denizli'de sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Denizli'de sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto için toplanma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliye "Suç işlemeye tahrik" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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