Son Dakika Haberleri: Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

8 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütleri ve siber suçlarla mücadele kapsamında bir kişinin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis operasyonuyla yakalanan Z.Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:23 Kaynak: AA
Çivril, Denizli, Güncel
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