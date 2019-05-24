Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası
8 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:23 Kaynak: AA
'nin Çivril
ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK
propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütleri ve siber suçlarla mücadele kapsamında bir kişinin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis
operasyonuyla yakalanan Z.Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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