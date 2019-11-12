Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Gözaltına alınan N.P. ile B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Denizli 'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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