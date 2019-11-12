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Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
7 saat önce
Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan N.P. ile B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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