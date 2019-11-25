Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK ile THKP/C propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.



Gözaltına alınan D.C, R.P. ile B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.