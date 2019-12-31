Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

6 saat önce

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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