DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika

DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI

26.05.2021 11:06

DENİZLİ Adalet Sarayı'nda geçen yıl stajyer Avukat Bilal Furkan Şimşek'i Seninle görüşeceğiz diyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan katip Ş.U. (53) yapılan basit yargılamada 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DENİZLİ Adalet Sarayı'nda geçen yıl stajyer Avukat Bilal Furkan Şimşek'i Seninle görüşeceğiz diyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan katip Ş.U. (53) yapılan basit yargılamada 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı ardından konuşan Şimşek Yaşadığım bu olayın her geçen gün meslektaşlarımıza yönelik artan baskı, hakaret ve tehdit olaylarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum dedi.

Denizli 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Kararda sanık Ş.U. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğin belirtildi. Kararda, tanıkların şikayetçinin ifadelerini doğrular nitelikte beyanda bulunduğu vurgulandı. Mahkeme sanık Ş.U. Seninle görüşeceğiz şeklindeki sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğunu sabit gördü.

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme sanık Ş.U.?yu Basit tehdit suçundan önce 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkilerini göz önünde alan mahkeme, cezada indirim yaparak 25 gün hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar verilmesi sebebini de dikkate alan mahkeme, cezada yine indirimi yaparak sanık Ş.U.?yu 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

AÇIK YARGILAMADA CEZA ALIRSA İNDİRİM YAPILMAYACAK

Sanık Ş.U.?nun verilen cezaya itiraz ettiği öğrenildi. Kurulan hüküm basit yargılamayla yapıldığı için karara itiraz eden sanık Ş.U. önümüzdeki günlerde karşısına çıkacak. Mahkeme, eğer kararında direnirse usulen sanığa verilen cezada indirim yapamayacak.

İDDİANAME

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede stajyer avukat Bilal Furkan Şimşek'in 14 Ağustos 2020'de dosya takibi yapmak için icra dairesine gittiği anlatıldı. İcra dairesinde katip olarak görev yapan Ş.U.?nun müşteki Şimşek'ten dosya çıkarmasını istediğini söylediği, stajyer avukatın da kendisinin acelesi olduğunu söyleyerek çıkarmayacağını söylediği belirtildi. Bunun üzerine şüpheli Ş.U.?nun icra dairesinde bağırarak Bu şahsın bürosunun işlemlerini yapmayın, Sen öğleden sonra gel ve Seninle görüşeceğiz şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli Ş.U.?nun üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği de kaydedildi. İddianamede şüpheli Ş.U.?nun Basit tehdit suçundan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

MARUZ KALDIĞIM BU GİBİ MUAMELELERE HER GÜN ONLARCA MESLEKTAŞIMIZ MARUZ KALIYOR

Kararın ardından konuşan stajyer avukat Şimşek, Yargı erkinin ayrılmaz bir parçası olan biz avukatların halen bu tür hakaret ve tehditlere maruz kalıyor olması gerçekten üzücü. Bütün bu gibi olaylar, kontrol ve denetim mekanizmalarının kamil manada işlevini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Kaba tabirle devleti arkasına alan bize, vatandaşa iş kesmeye kalkıyor. Maruz kaldığım bu gibi muamelelere her gün onlarca meslektaşımız mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde maruz kalıyor maalesef dedi.

SON BULMASINA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Şimşek açıklamasını şu şekilde tamamladı Ben icra dairesinde icra takip işlemleri yaparken bu olay yaşandı. Şikayet dilekçemde bu tehdidin yargı görevlilerine işlenmiş suç gibi olduğunu ayrıca sanığın bana karşı 'Bunun bürosunun işlerini yapmayın' ifadesinin görevi kötüye kullanma olduğunu açıkça vurgulamama rağmen ceza dosyası sadece 'Basit tehdit' üzerinden görülüyor. Stajyer de olsa avukata karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 265 2 kapsamında değerlendirileceğine dair Yargıtay kararları mevcut. Her şeye rağmen adalete olan inancım tam. Yaşadığım bu olayın, her geçen gün meslektaşlarımıza yönelik artan baskı, hakaret ve tehdit olaylarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI
DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI
DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI
DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI

Denizli, Mahkeme, Hakaret, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE STAJYER AVUKATI TEHDİTTEN YARGILANAN KATİBE 18 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika


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