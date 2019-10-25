Son Dakika Haberleri: Denizli'de STK'ları kurumsallaştırma çalışması
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Denizli'de STK'ları kurumsallaştırma çalışması

48 dakika önce

Denizli'de Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği tarafından yürütülen "Yaşam Sahnesi" projesi kapsamında kentte faaliyet gösteren STK'ların kurumsal bir kimlik kazandırılması sağlanacak.

Denizli'de STK'ları kurumsallaştırma çalışması, System.String[]

Denizli'de Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği tarafından yürütülen "Yaşam Sahnesi" projesi kapsamında kentte faaliyet gösteren STK'ların kurumsal bir kimlik kazandırılması sağlanacak.

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği Başkanı Ayşe Merih Balkanay, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, projeyle kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) daha fazla kurumsal bir yapı içerisine sokmayı hedeflediklerini söyledi.

STK'ların kurumsallaşmasının demokratikleşme sürecinde önemli adım olduğunu anlatan Balkanay, toplumsal demokrasinin yaygınlaşması ve güçlenmesinin STK'ların demokrasileşmesindeki verdiği çaba ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Balkanay, STK'ların çok sayıda sorunlarının bulunduğunu belirterek, "İnsan hakları ve özellikle de kadın hakları konusunda çalışan STK'lar için savunuculuk yapmak çok daha zor olmaktadır. Bu güçlükler sürekli finansal kaynakların olmaması, savunuculuk ve kurumsal hareket yetersizliği, katılımın yetersizliği gibi kültürün gelişmesi engellenmektedir." dedi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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